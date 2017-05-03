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Ученые доказали зависимость рака мозга от уровня сахара

Ученые доказали зависимость рака мозга от уровня сахара

17:02  3 Мая 2017
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Ученые доказали зависимость рака мозга от уровня сахара

Вашингтон, 3 мая. Низкий уровень сахара в крови может быть предвестником возникновения рака мозга у пациента. Об этом заявили ученые из университета штата Огайо в Коламбусе.

По словам одного из авторов исследования Джудит Шварцбаум, высокий уровень глюкозы в крови как правило увеличивает вероятность развития рака в прямой кишке, молочных железах или мочевом пузыре, а низкое содержание сахара — к возникновению рака мозга. К такому неожиданному выводу ученые пришли после изучения накопленных за 15 лет наблюдений за пациентами в Швеции и Австрии, пишет Scientific Reports.

Геннадий Плющев
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