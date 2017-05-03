Чемпиона мира по боксу из Ингушетии расстреляли в Северной Осетии

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Москва, 3 мая. Чемпион мира по боксу из Ингушетии Илез Яндиев получил тяжелое ранение в ходе перестрелки в Северной Осетии на границе с Ингушетией.

В правоохранительных органах республики сообщили, что происшествие случилось в ресторане «Старый двор». Между Яндиевым и его знакомым произошел конфликт на бытовой почве, в результате которого мужчина выстрелил в боксера из пистолета.

Пуля задела позвоночник Яндиева. спортсмен был госпитализирован в больницу Владикавказа. Стрелок после случившегося скрылся, его разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», 29-летний Илез Яндиев в 2006 году стал чемпионом мира по боксу среди юниоров.