Курсанты-летчики приступили к практическим полетам на авиабазах ВКС РФ

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Краснодар, 3 мая. Более 800 курсантов Краснодарского высшего военного авиаучилища впервые самостоятельно поднимутся в небо.

Учебные полеты пройдут на авиабазах ВКС РФ в Краснодарском крае, Республике Адыгея, Саратовской, Воронежской и Волгоградской области. В кабинах самолетов Л-410, Л-39, Ан-26 и Як-130 вместе с будущими военными летчиками будут находиться опытные инструкторы.

Подготовка ведется по таким направлениям, как штурмовая, бомбардировочная, истребительная, дальняя и военно-транспортная авиация. За время практики третьекурсники должны налетать 80 часов, курсанты 4-го курса проведут в небе не менее 90 часов.