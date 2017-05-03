Политолог объяснил, зачем Меркель были нужны переговоры с Путиным в Сочи

В закладки

Скопировать

Москва, 3 мая. Политолог Павел Святенков убежден, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетала в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы заработать очки перед сентябрьскими выборами и прощупать почву перед саммитом G20 в Гамбурге, ведь именно там может произойти первая встреча главы США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным.

Внешне визит Меркель не привел к дипломатическим прорывам, осталось впечатление что каждый из политиков по-прежнему при своем мнении, сообщает RT. Но определенный прогресс есть.

Меркель и Путин совершенно не сошлись во мнениях насчет выполнения Киевом минских соглашений. Путин дал понять, что Россия не собирается отступать от своей позиции по ситуации в Донбассе, а вопроса снятия санкций у России на повестке дня нет.

На фоне занятых выборами Франции и Великобритании Ангела Меркель выступила в качестве посредника между Западом и Россией. Меркель волнуют отношения с Россией, ведь в июле в Гамбурге пройдет саммит G20. Меркель нужно укреплять свой престиж. К тому же, судя по всему, первая личная встреча Путина и Трампа пройдет именно там. И, возможно, принесет надежду на улучшение отношений Россией и США.