Турция заявила о консенсусе по вопросу создания зон безопасности в Сирии

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Сочи, 3 мая. Турция рассчитывает на подписание по итогам переговоров в Астане документа о создании четырех зон безопасности в Сирии, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Россия предлагает создать в Сирии четыре зоны безопасности — в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны, сообщил диписточник РИА Новости ранее. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал это сообщение, отметив, что по трем из четырех документов удалось достичь понимания.

«Это одна из проблем, которые наши группы обсуждали в Астане — оппозиция и правительство. Есть четыре документа, по трем из них мы пришли к консенсусу», — сказал турецкий высокопоставленный дипломат. При подписании сторонами соответствующих документов о зонах безопасности в Сирии, соглашения вступят в силу через сутки, на определение границ территорий уйдет порядка двух недель.