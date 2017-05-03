Летчики ВКС РФ в Курской области пересели на новые Су-30СМ

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Курск, 3 мая. Экипажи ВКС РФ Западного военного округа завершили переобучение в Липецком Центре подготовки летного состава.

Летчикам-истребителям курского авиасоединения предстоит выполнять боевые задачи на многоцелевых самолетах поколения 4+ Су-30СМ. Во время переподготовки летный состав изучил ТТХ нового самолета, особенности его пилотирования и технологическую базу.

Экипажи прошли курсы обучения на наземных тренажерах, после чего приступили к практическому пилотированию на истребителях Су-30СМ. В данный момент на вооружении авиационного соединения стоят МиГ-29СМТ, в ближайшее время парк соединения пополнится истребителями поколения 4+.