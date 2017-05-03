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Сирия: террорист напал на группу мирных граждан в Дамаске

Сирия: террорист напал на группу мирных граждан в Дамаске

16:59  3 Мая 2017
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Сирия: террорист напал на группу мирных граждан в Дамаске

Дамаск, 3 мая. Террорист совершил нападение в пригороде сирийской столицы. По данным информационного агентства SANA, жертвой нападения стал один человек.

Согласно приведенной информации, террорист был вооружен тремя снарядами. Кроме того, ранения получили еще несколько человек.

Напомним, ранее сообщалось, что как минимум 95 человек погибли за последние пять дней в результате столкновений между вооруженными группировками в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

Сирия: террорист напал на группу мирных граждан в Дамаске

#сирия #дамаск
Тимур Румянцев
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