Новороссия сегодня: Меркель накажет Порошенко, в ЛНР убиты украинские диверсанты, мародеры из ВСУ украли бычка

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Новороссия сегодня, 3 мая. Удастся ли Ангеле Меркель выполнить обещание, данное Владимиру Путину, и вразумить Петра Порошенко? Три украинских диверсанта убиты в районе Дебальцево при попытке проникнуть в ЛНР и устроить диверсии и теракты. В Новоайдарском районе четыре мародера из ВСУ украли бычка на глазах хозяина, чуть не убив владельца животного. Не найдя справедливости у украинских властей, пострадавший фермер обратился в МВД ЛНР.

Меркель обещает вразумить Порошенко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи пообещала вразумить президента Украины Петра Порошенко, побудив украинского лидера более серьезно отнестись к выполнению Киевом минских договоренностей по Донбассу. Об обещании Меркель сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Меркель собирается переговорить с Порошенко. Она сказала об этом нашему президенту», — заявил Ушаков журналистам.

Напомним, в ходе переговоров между Путиным и Меркель тема урегулирования кризиса на востоке Украины была приоритетной. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, обмен мнениями, состоявшийся между лидерами двух стран, был очень конструктивным и откровенным. Одной из центральных тем беседы стала ситуация в Донбассе и реализация минских соглашений. Лидеры РФ и ФРГ сошлись на том, что минским договоренностям нет альтернативы, и соглашения должны выполняться всеми сторонами в полном объеме.

В ходе беседы Владимир Путин призвал канцлера Германии повлиять на президента Украины, чтобы тот более ответственно подошел к «выполнению обязательств, которые лежат на украинской стороне». Впрочем, эксперты сомневаются, что даже канцлеру Германии удастся как-то вразумить украинского лидера. Судя по ежедневным военным сводкам из Донбасса, украинские военные, похоже, не собираются выполнять даже решение о прекращении огня, что уж тут говорить о политической составляющей минских соглашений.

Украинские диверсанты ползут на Луганщину

Народная милиция Луганской народной республики пресекла попытку украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на территорию ЛНР, три диверсанта были убиты. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По словам Марочко, диверсанты пытались проникнуть в Донбасс в районе Дебальцево.

«Во вторник в районе Светлодарской дуги диверсионная группа ВСУ, состоящая из четырех человек, предприняла попытку скрытного пересечения линии соприкосновения», — рассказал Марочко. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР, украинская ДРГ была обнаружена, окружена и уничтожена.

«В результате скоротечного боя три диверсанта были уничтожены, четвертый, получив ранения, скрылся», — сообщил Марочко. Судя по экипировке и вооружению членов ДРГ, группа намеревалась устроить диверсию или теракт на территории ЛНР. «На месте боя были захвачены три автомата Калашникова, оборудованные приспособлениями для бесшумной стрельбы, а также тротиловые шашки, запалы и другие приспособления», — пояснил Марочко.

Мародеры из ВСУ украли бычка и чуть не застрелили его хозяина

В подконтрольном Киеву Новоайдарском районе Луганской области мародеры из числа военнослужащих ВСУ едва не застрелили мужчину, на глазах у которого украли с пастбища его бычка. Не найдя защиты у украинских властей, мужчина обратился за помощью к министерству внутренних дел ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба МВД ЛНР.

Инцидент произошел 1 мая в селе Муратово Новоайдарского района: жертвой мародеров чуть не стали 38-летний мужчина и его 14-летний сын. Как рассказали в МВД ДНР, местный фермер отправил сына напоить теленка, привязанного на лугу за домом. Через пять минут мальчик прибежал к отцу и рассказал, что бычка забирают какие-то солдаты.

Хозяин бычка выбежал на улицу и увидел, как четыре военнослужащих ВСУ пытаются затолкать связанное животное в машину. Увидев хозяина бычка, один из мародеров сдернул с плеча автомат и начал стрелять фермеру под ноги, чтобы тот остановился. После этого грабители сели в машину и уехали вместе со своей добычей в сторону села Капитаново.

Не добившись справедливости в украинской нацполиции, возмущенный фермер позвонил на горячую линию МВД ЛНР. На основании заявления фермера начата проверка, сообщили в МВД ЛНР.

Всего за майские праздники на горячую линию МВД ЛНР поступило около 120 заявлений от жителей подконтрольных Киеву районов Луганской области, сообщили в пресс-службе ведомства.