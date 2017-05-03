Солдаты ВСУ обнаружили в своем пайке челюсть с жуткими зубами

В закладки

Скопировать

Киев, 3 мая. Украинские военнослужащие обнаружили в сухом пайке острые зубы. Сейчас солдаты ВСУ гадают, кому могла принадлежать оказавшаяся в консервах челюсть.

Фотографией с жутким обедом поделился на своей странице в Facebook бывший участник боевых действий в Донбассе Сергей Турович. «Когда каждый день читаешь о смертях и увечьях, а потом тебе показывают вот такое, оно срывает крышу. Я готов впиваться в глотки. Солдатский сухпай», — написал он.

Турович отметил, что сухой паек назывался «завтрак туриста».

Добавим, ранее в пьяной драке с применением оружия ранение получил украинский военнослужащий. Как сообщают местные СМИ, ему прострелили ногу.