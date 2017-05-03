Путин откроет крест в Кремле в память о трагически погибшем сыне Александра II

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Москва, 3 мая. Президент России Владимир Путин 4 мая примет участие в церемонии открытия креста, установленного в память о пятом сыне Александра II — великом князе Сергее Александровиче Романове. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Александрович, который при жизни занимал должность московского генерал-губернатора, погиб от бомбы революционера Каляева в феврале 1905 года. В 1908 году у Никольской башни был установлен памятный крест, однако в 1918 году большевики уничтожили памятник.

Крест был восстановлен по поручению Путина Российским военно-историческим обществом и фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».