Спецпосланник ООН по Сирии заявил о серьезном прогрессе на переговорах в Астане

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Астана, 3 мая. Серьезный прогресс наметился на переговорах по Сирии в Астане после встречи с делегацией США и сирийской оппозиции, сообщил спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура отказался от подробных комментариев насчет хода межсирийских переговоров на площадке Астаны, однако отметил наметившийся прогресс. «Сейчас я не буду давать комментарии. Но есть серьезный прогресс. Я думаю, мы сегодня поговорим (с представителями СМИ) в 18.00 мск», — сказал он после консультаций с делегацией Вашингтона и переговоров с оппозицией Сирии. Отметим, что сегодня в Казахстане на площадке Астаны проходит очередной раунд межсирийских переговоров.