Носи усы, плавь часы: флешмоб во имя Сальвадора Дали прошел в Питере. ФАН-ТВ

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В музее Фаберже в Санкт-Петербурге вовсю работает выставка картин Сальвадора Дали, сюрреалиста, классика и, пожалуй, одного из самых известных и самых эксцентричных художников XX столетия. Поклонники его творчества могут познакомиться не только с его работами, но и узнать больше о его жизни: здесь же, в отдельном зале для посетителей, проводят показы документальных фильмов. Кроме того, один из дней работы выставки руководство музея решила сделать особенным: любой желающий мог прийти сюда бесплатно, в рамках флешмоба «Много Дали». Съемочная группа ФАН-ТВ пообщалась с выдающимися усачами.

Для того чтобы стать Дали, требовалось проявить фантазию и долю раскрепощенности. PR-директор музея Екатерина Петухова рассказала корреспондентам ФАН-ТВ о мероприятии:

– Сегодня в нашем музее проходит акция, посвященная выставке Сальвадора Дали. Она напоминает то, что мы делали в прошлом году на выставке Фриды Кало, когда посетители, пришедшие в образе художницы (а в этом году – художника), могут попасть на выставку бесплатно и без очереди. Более того, у нас есть еще целый ряд призов. Те, кто придут в образе Сальвадора Дали, должны сфотографироваться на выставке, выложить фото в Instagram, отметить на снимке ряд аккаунтов (музея, журнала «Собака.ру», который поддерживает наш музей, и наших партнеров). Тогда они смогут претендовать на целый ряд замечательных призов.

Самым узнаваемым атрибутом Дали были, конечно, его фирменные закрученные усы. Потому эта «фишка» оказалась самой распространенной среди участников флешмоба. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с посетителями музея.

– Я максимально старалась, не знаю, насколько получилось, но долго пыталась подобрать образ, – рассказала Ева Павлова. – Часа два, наверное, пыталась нарисовать такие же усы, как у Сальвадора Дали. Так получилось, что мне нужно было с этими усами ехать буквально из другого города. И мне родители строго-настрого запретили их рисовать. Пришлось рисовать перед входом сюда, в туалете, чтоб никто не подумал, что я чуть-чуть «того».

– Благодаря этому я прошла сюда бесплатно и без очереди. Мне просто интересно творчество Дали, и раз появилась такая возможность, с радостью приняла участие, – поделилась Алина Митрикова, еще одна «усатая девушка».

Впрочем, сильной половине человечества тоже знакома тяга к прекрасному. Денис Цехановский прихватил с собой кисточки и рассказал, почему он здесь:

– Это большая любовь к Сальвадору Дали. И, конечно же, очень хорошая мотивация – это бесплатный вход. – В этот момент усы предательски падают, но это не помешает собеседнику ФАН-ТВ продолжить рассказ. – Я хотел расплавить часы, сделать из себя человека-коробку, отрезать глаз, отпилить что-нибудь. Но, к сожалению, просто потому, что мне себя было жаль, я этого не сделал. Но ради такого человека стоило бы пойти и на такие жертвы.

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Особенно приятно было наблюдать за семейными группами посетителей: в образ прославленного художника вошли и родители, и дети.

– Мы просто любим все интересное и необычное, – делится Вера Ходокова, участница флешмоба, пришедшая в Музей Фаберже с дочерью Елизаветой. – Поэтому мы решили посетить выставку, которую давно хотели посмотреть, вот таким способом. Сначала хотели сами усы делать из ваты и мыла, но из-за детей чуть-чуть устаем, вот и решили – аквагримом.

– А цветочками усы приклеены к щекам, потому что весна на улице! И, несмотря на пасмурную погоду, хочется создать весеннее, теплое настроение, – продолжает мысль подруги Екатерина Кошкина, которая тоже пришла сюда с ребенком – с сыном Артемием.

Впрочем, не все желающие познакомиться с высоким искусством (и вдобавок на этом сэкономить) решились выйти в люди в необычном образе. У некоторых, как говорится, духу не хватило. В этом корреспондентам ФАН-ТВ призналась Владена Мартус, которая при этом очень позитивно относится к самой идее:

– Знаю, что люди, которые приходят в образах Сальвадора Дали, проходят бесплатно. Такая акция была и с Фридой Кало, если я не ошибаюсь. И в прошлом году, насколько я помню, человек двести пришли в ее образах. Это, на самом деле, очень классно! Но я бы, если честно, не рискнула. Да и погода сегодня плохая, усы бы упали вниз, – посмеялась посетительница музея.

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