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Политика
Тиллерсон раскрыл план США по восстановлению отношений с РФ

Тиллерсон раскрыл план США по восстановлению отношений с РФ

19:00  3 Мая 2017
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Тиллерсон раскрыл план США по восстановлению отношений с РФ

Вашингтон, 3 мая. Восстановление российско-американского диалога начнется с работы по урегулированию конфликта на территории Сирии. Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон.

«Следующая приоритетная область — это возобновление взаимодействия с Россией. Разумеется, они являются частью взаимодействия по Сирии», — подчеркнул американский дипломат.

По словам Тиллерсона, он намерен сотрудничать с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой США Дональдом Трампом.

#тиллерсон
Алексей Громов
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