Украина на треть увеличила транзит газа в Евросоюз в апреле

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Киев, 3 мая. В апреле 2017 года украинская сторона увеличила объем транзита газа для потребителей из Евросоюза на 31,5%. Такими данными в среду поделились официальные представители компании «Укртрансгаз».

«В апреле через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей было транспортировано 7,3 миллиарда кубических метров голубого топлива», — отметили в пресс-службе «Укртрансгаза».

За первые четыре месяца 2017 года через Украину в Европу поступило 30,5 миллиарда кубических метров газа.

Напомним, ранее стало известно о том, что суточный объем закачки газа в украинские ПГХ был увеличен до 41 миллиона кубических метров.