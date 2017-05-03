Меркель против американских кураторов Порошенко: какие рычаги влияния сохранил Берлин

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В Сочи канцлер Германии Ангела Меркель пообещала президенту России Владимиру Путину поговорить с украинским лидером Петром Порошенко и убедить его выполнять свои обязательства по минским соглашениям. Об этом сообщил сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Меркель собирается переговорить с Порошенко. Она об этом сказала нашему президенту», — заявил представитель Кремля.

Напомним, что во вторник, 2 мая, Владимир Путин и Ангела Меркель провели встречу в Сочи. Согласно пресс-секретарю главы российского государства Дмитрию Пескову, в Сочи «был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем — международных и региональных».

Что следует ждать от переговоров Меркель и Порошенко, если они состоятся? Возможно ли, что Германия окажет влияние на Киев и способствует тем самым нормализации ситуации в Донбассе? Разбирается Федеральное агентство новостей.

Владимир Корнилов, глава Центра евразийских исследований, напоминает, что уже не в первый раз Ангела Меркель обещает надавить на Порошенко и навести порядок на Украине.

«Меркель уже встречалась с Порошенко в этом году. Наверняка до выборов в Германии она успеет встретиться с ним еще — и, может быть, даже не один раз. Как сказали обе стороны, Украина и Германия, они согласны обсуждать ситуацию в Донбассе также и в «нормандском формате». Может ли это сдвинуть процесс с мертвой точки? Пока я не представляю как. Меркель всегда озвучивала намерения урегулировать донбасский конфликт. Не раз она говорила о якобы имеющемся у нее желании повлиять и на Киев, и на Россию с тем, чтобы направить ситуацию в русло политического урегулирования. Тем не менее все мы знаем, что пока эти заявления не были подкреплены реальными делами. Вряд ли что-то изменится и на этот раз», — заявил политолог в беседе с корреспондентом ФАН.

В украинском вопросе страны Евросоюза всегда играли вторую скрипку, напоминает политолог.

«Главную и определяющую роль в этом конфликте всегда играла Америка. Именно США имели наибольшее влияние на постмайданную украинскую власть. Сейчас, когда США, прямо скажем, заняты несколько иными делами, Евросоюз чувствует себя в растерянности. Это касается не только Украины, но и многих других внешнеполитических вопросов. Некоторые уже объявили Ангелу Меркель «главой свободного мира» или, по крайней мере, временно исполняющим обязанности такового главы на срок президентства Трампа. Но сама Меркель, по-моему, не очень горит желанием носить этот титул», — продолжает Владимир Корнилов.

Одним словом, вряд ли у федерального канцлера Германии сейчас есть какое-то реальное желание брать на себя ответственность главного «западного партнера» Украины и побуждать Киев к миру.

«Но, повторю, главная цель «нормандского формата» заключалась в том, чтобы наладить прямой диалог между Киевом, ДНР и ЛНР. Я надеюсь, что рано или поздно Запад, в том числе и Европа, в том числе и Берлин с Меркель во главе или без нее, приложит усилия для того, чтобы усадить Порошенко за стол переговоров. Но пока, в ближайшее время, я не вижу перспектив для этого», — заключает Корнилов.

Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, придерживается схожих позиций. Впрочем, по его мнению, Меркель не столько не хочет повлиять на ситуацию на Украине, сколько не может этого сделать.

«Никаких реальных действий не будет. Дело в том, что Ангела Меркель не влияет больше никаким образом на Петра Порошенко, который уже полностью перешел под защиту и контроль своих американских кураторов. Европа уже не очень интересна Украине по одной простой причине: Евросоюз перестал финансировать украинский режим. Главные финансовые потоки исходят из Вашингтона. Потому, я думаю, обещания Меркель и озвученные ею в Сочи намерения сейчас не очень актуальны», — приводит свою точку зрения Мухин.

Может показаться, что США сейчас не очень заинтересованы в судьбе Украины, тем не менее Алексей Мухин считает это кажущееся равнодушие лишь видимостью. «Дело в том, что поддерживать тлеющий конфликт на Украине и стимулировать нездоровую военную агрессию Киева США будут всегда. Несмотря на то, что в Вашингтоне сменился президент, группы, которые заинтересованы в этом, остались. Я бы не стал делать какие-то оптимистичные прогнозы», — подводит итог Алексей Мухин.