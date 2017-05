Место женщины — в доме: что думают о гендерном равенстве на Ближнем Востоке

В закладки

Исследование, проведенное в странах Ближнего Востока и Северной Африки, демонстрирует преобладание сексистских настроений среди мужского населения, а также существенное расхождение между мужским видением равенства и надеждами молодых женщин. Перевод материала Majority of men in Middle East survey believe a woman's place is in the home издания The Guardian представляет Федеральное агентство новостей.

Как показали результаты опроса в Египте, Ливане, Марокко и Палестине, отношение мужчин к роли женщины на работе, в быту, их участию в общественной жизни оказалось стереотипно сексистским.

В ходе исследования было опрошено почти 10 тысяч человек в возрасте от 18 до 59 лет. При этом большинство из них поддержало традиционное неравноправное отношение к женщинам — например, то, что женщины не способны быть лидерами, не должны работать вне дома и что воспитание мальчиков важнее, чем воспитание девочек.

Как показало исследование, проведенное информационным проектом IMAGES, женщины, напротив, высказали твердое стремление к гендерному равенству.

Практически на все вопросы мужчины проявили менее прогрессивное отношение к равенству, чем женщины. В Египте более 90% мужчин согласились с утверждением, что «слово мужчины должно быть решающим в семье». Однако с ним согласилось и большинство (58,5%) женщин.

Более половины опрошенных мужчин в Египте согласились, что «есть ситуации, когда женщина заслуживает быть побитой», тогда как среди женщин это мнение поддержало меньше трети опрошенных. Кроме того, 75% египетских представительниц слабого пола считают, что замужние женщины должны иметь такие же права на работу вне дома, как и их мужья — с чем согласились, однако, лишь 31% египетских мужчин.

Участникам была предоставлена специальная шкала гендерного равенства, которая колебалась от 0 (наименее справедливое отношение) до 3 (наиболее справедливое отношение). Опросы в Египте продемонстрировали самую низкую оценку по шкале, а в Ливане — самую высокую.

Что касается женщин, то для них решающим фактором, определяющим мировоззрение, оказался возраст. Так, молодые женщины оказались приверженцами более прогрессивных взглядов, чем женщины в возрасте. Однако среди мужчин возраст не оказал существенного влияния на результаты — согласно опросу в Марокко, Палестине и Египте.

В Ливане взгляды молодых мужчин оказались более справедливыми, чем взгляды пожилых. Однако самая молодая и вместе с тем самая прогрессивная группа в возрасте от 18 до 24 лет продемонстрировала результат в 1,74 балла по шкале гендерного равенства, который лишь немногим лучше результата самой пожилой и наименее прогрессивной группы опрошенных женщин страны в возрасте от 50 до 59 лет. Он составил 1,73 балла.

«Мужчинам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они начнут принимать и поддерживать равноправие женщин и мужчин в арабских регионах, — считает Гэри Баркер, соавтор исследования и президент кампании за равенство Promundo. — Во всех четырех странах мы видим, что главным оружием по разрушению гендерного неравенства является попытка мужчин взять на себя больше домашних ролей, которые, как правило, определяются как исключительно женские».

Исследование показало, что наиболее значимыми факторами, влияющими на то, как люди воспринимают равенство, являются их благосостояние, уровень образования, а также пример родителей. Чем более образованными были матери и чем больше отцы были вовлечены в домашние дела, тем более справедливое отношение к гендерным вопросам выражали респонденты.

Исследование также затронуло страхи и душевное здоровье мужчин и показало, что наибольший стресс для них представляет проблема поиска хорошо оплачиваемой работы в периоды экономической нестабильности — особенно в странах, находящихся в зоне конфликта.

Последствия конфликтов и безработицы зачастую считаются основной причиной депрессии среди мужчин. От одной пятой до половины мужчин сообщили, что они испытывают стыд перед своими семьями из-за отсутствия работы или дохода.