Microsoft отняла у пользователей новой версии Windows шанс сменить браузер

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Нью-Йорк, 3 мая. Новую версию операционной системы Windows 10 S отличает то, что пользователь лишен возможности сменить браузер и поисковую систему, установленные по умолчанию, информирует издание Mashable.

Представитель Microsoft заявил, что у пользователя будет доступна опция скачивания себе любого браузера из официального магазина приложений, однако при этом браузером по умолчанию всегда будет Microsoft Edge. То же касается и поисковой системы Bing, которая встроена в браузер. Изменить ее стандартное использование невозможно.

Windows 10 S — это особая версия Windows 10, рассчитанная на использование в образовательных учреждениях. Ранее сообщалось, что компания Microsoft презентовала собственный современный ноутбук, долгожданное событие произошло во вторник, 2 мая, в Нью-Йорке.