Госдума поддержала Володина, предложившего отложить рассмотрение закона о хрущевках

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Москва, 3 мая. Депутаты Госдумы поддержали предложение спикера Вячеслава Володина отложить рассмотрение законопроекта по программе реновации жилья в Москве во втором чтении на июль.

Четыре думских фракции поддержали спикера Вячеслава Володина, предложившего отложить вопрос о рассмотрении законопроект о сносе старых хрущевок в Москве до июля. По словам думского вице-спикера Петра Толстого, необходимо найти «точный механизм учёта пожеланий москвичей». Парламентарий считает, что вопрос с жильем достаточно щепетильный, поэтому важно учитывать мнение горожан. В то же время он назвал проект реновации жилого фонда прорывом, пишет Газета.Ru​