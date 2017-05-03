ДНР: обстрелы инфраструктурных объектов Донецка могут обернуться вторым Чернобылем

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Донецк, 3 мая. Обстрелы ВСУ в Донбассе могут привести к техногенной катастрофе, масштабы которой превзойдут Чернобыльскую трагедию. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«В Донбассе сосредоточено очень большое количество предприятий. Если обстрелы этих объектов продолжатся, это может привести к такой катастрофе, в сравнении с которой Чернобыль покажется сказкой», — сказал Басурин.

Он добавил, что ДНР неоднократно обращалась к международным организациям с просьбой повлиять на Киев в вопросе прекращения огня вблизи промышленных предприятий и объектов жизнеобеспечения. Басурин также напомнил о протоколе Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, который запрещает ведение боевых действий вблизи объектов, способных нанести вред окружающей среде.