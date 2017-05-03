Российские ученые усовершенствовали ускоритель для адронного коллайдера

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Новосибирск, 3 мая. Важнейшие элементы установки, которая позволит значительно увеличить производительность Большого адронного коллайдера, были разработаны, изготовлены и введены в эксплуатацию российскими учеными. По словам директора Института ядерной физики (ИЯФ СО РАН) Павла Логачева, новый линейный ускоритель протонов LINAC-4 будет введен в эксплуатацию уже 9 мая в Женеве.

«В течение пяти-семи лет коллайдер повысит свою производительность в десять раз», — заявил он.

Логачев отметил, что Российский федеральный ядерный центр в Снежинске изготовил корпуса резонаторов и ячеек связи. Для этого была использована технология электрохимического нанесения меди толщиной 30-50 микрон на нержавеющую сталь.

Специалисты ИЯФ СО РАН изготовили пролетные трубки с помощью применения технологий электронно-лучевой сварки и вакуумной пайки, а также произвели сборку и предварительную настройку модулей.

Напомним, ранее сообщалось, что российские ученые работают над технологией введения лекарств в состав «умных» костных имплантатов.