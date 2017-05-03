Челябинский школьник избил одноклассника спящим ежом

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Челябинск, 3 мая. Челябинский школьник избил своего сверстника, используя в качестве оружия живого ежа. Инцидент произошел 21 апреля в селе Октябрьское.

Во время прогулки 12-летний подросток нашел спящего ежа, подобрал его и положил в авоську. По дороге он случайно столкнулся со своим одноклассником, с которым был в ссоре. Решив отомстить своему недругу за старые обиды, мальчик несколько раз ударил его сумкой. Первый удар пришелся мимо цели, зато при втором замахе сумка с ежом угодила сопернику прямо в лицо. Колючки зверька прокололи кожу подростка в нескольких местах, в результате чего его мать была вынуждена отправить сына в больницу, а затем обратилась в полицию.

«Сейчас мальчик ходит в школу, травмы этому не мешают. Ранки не загноились, но, помимо обработки, потребуется длительное амбулаторное лечение. Тяжесть телесных повреждений должна определить медицинская экспертиза», — рассказала Ura.ru специалист по связям с общественностью Октябрьского ОМВД Ольга Больных.