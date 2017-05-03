ЦИК объяснил Навальному, как вести президентскую кампанию

В закладки

Скопировать

Москва, 3 мая. Блогер Алексей Навальный по-прежнему не может баллотироваться на пост президента России. Об этом заявил зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

«Он уже пытается вести президентскую кампанию и, как мне представляется, манипулирует пониманием людей относительно того, что якобы закон не действует. Это заблуждение», — отметил Булаев в интервью РИА Новости.

Представитель ЦИК добавил, что у Навального нет пассивного избирательного права. Для его приобретения необходимо обжаловать вынесенный судом приговор.

Ранее сообщалось, что Кировский областной суд признал законным пятилетнее условное наказание Навальному и бизнесмену Петру Офицерову по делу «Кировлеса». Защита блогера пообещала обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).