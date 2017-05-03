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Новости Сирии
ИГ продолжает казнить своих боевиков в провинции Дейр эз-Зоре за измену

ИГ продолжает казнить своих боевиков в провинции Дейр эз-Зоре за измену

16:53  3 Мая 2017
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ИГ продолжает казнить своих боевиков в провинции Дейр эз-Зоре за измену

Майядин, 3 мая. Карательный отряд «Исламского государства»* расстрелял 10 боевиков по обвинению в измене.

Главари террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) отдали приказ казнить 10 боевиков за подозрение в сотрудничестве с правительственными войсками и «Сирийскими демократическими силами». Раскол в среде боевиков наметился уже давно.

ИГ продолжает казнить своих боевиков в провинции Дейр эз-Зоре за измену

Массовые казни начались в Ракке, которая до недавних пор считалась столицей «Халифата»,  местные игиловцы расстреливали иностранные боевиков по малейшему подозрению. Сейчас столица ИГ* перенесена в Дейр эз-Зор, в провинции начались казни.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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