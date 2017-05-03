Вставай, «Бессмертный полк»! Украинские нацисты объявили киевлянам войну в День Победы

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Лидер запрещенной в России националистической организации «Добровольческое движение ОУН» Николай Коханивский заявил, что его люди собираются помешать проведению 9 мая в Киеве акции «Бессмертный полк». Безусловно, попытки будут, однако люди, которые чтят своих предков и для которых память Победы не пустой звук, все равно выйдут на улицы города, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Александр Асафов.

Ранее директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная сообщала, что 9 мая в Киеве состоится акция «Никто не забыт! Ничто не забыто!», которая будет посвящена чествованию памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

«Участники акции пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников ВОВ. Аналогичная акция «Бессмертный полк» также проходит в День Победы ежегодно в России и других странах», — сообщила Бережная.

Это заявление очень расстроило лидера «Добровольческого движения ОУН» Коханивского, который в силу своих националистических убеждений уверен, что проведение международной акции может якобы негативно сказаться на настроениях в обществе.

«Девятого мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки в Москве и носит название «Бессмертый полк»… Не дадим красной гидре просочиться в Киев!» — написал главный националист на своей странице в соцсети Facebook.

«Я думаю, что народ однозначно выйдет на акцию «Бессмертный полк», не прислушиваясь к угрозам со стороны нацистов различного масштаба. Но я думаю, что основная проблема, с которой им придется столкнуться, кроется не только в националистах, но и в правоохранителях, которые будут максимально пытаться придираться, ограничивать движение колонны, закрывать маршруты прохождения, находить несуществующие бомбы и так далее. Акция, безусловно, будет проведена, потому что в Киеве есть люди, которые помнят историю, которые помнят своих предков. И даже несмотря на риск быть атакованными со стороны нацистов или угрозу преследования со стороны СБУ, люди все равно проведут акцию», — поясняет Асафов.

По словам же Коханивского, шествие необходимо обязательно пресечь, так как в 2016 году оно «обозначилось иконой Сталина, советскими флагами и грубыми попытками разорвать красно-черный флаг борьбы» (флаг украинских националистических движений — прим. ФАН). Националисты заявили, что начнут собираться 9 мая в 9:30 утра у станции метро «Арсенальная».

«Конечно, националисты всех мастей попытаются сорвать проведение этого шествия: они как минимум будут оскорблять, пытаться нападать, пытаться препятствовать прохождению колонны людей. Как поведет себя полиция? У них есть хороший повод любые массовые мероприятия, я имею в виду «Бессмертный полк», отменять, запрещать и фактически разгонять под предлогом подготовки к «Евровидению». Воспользуются ли они этим правом, этой занавеской или нет, или будут принимать участие в охране и безопасности участников — я честно говоря, не знаю, выводов сделать не могу. Но, по крайней мере, такая возможность у них есть. Нельзя забывать и о власти, которая настроена крайне недружелюбно к подобным инициативам, потому что для нее не существует праздника 9 Мая. Она вместе с «прогрессивной Европой» отмечает праздник 8-го числа. Поэтому возможны различные эксцессы, связанные с поиском несуществующих «московских диверсантов» среди участников, так и с попытками атаковать, чтобы нанести максимальный ущерб участникам шествия со стороны националистов. В любом случае 9 мая в Киеве будет горячо, но я надеюсь, что людям удастся без серьезных рисков для жизни и свободы выйти на улицы, чтобы почтить день Победы и память своих предков», — заключил политический аналитик.

Он также напомнил о том, что символ дня Победы, георгиевская ленточка, будет поводом для нацистов нападать на участников шествия. И действительно, еще в конце апреля советник главы МВД Зорян Шкиряк обратился к жителям Украины и посоветовал не использоваться георгиевские ленточки во время праздников.

«Прошу удержаться от использования запрещенной коммунистической символики. В первую очередь — георгиевских лент. Это касается всего периода, в том числе 8-9 мая», — заявил он.

Напомним, институт Национальной памяти Украины предлагает отменить выходной 9 мая, при этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года на Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии. «Бессмертный полк» — международная общественная акция, представляющая собой марш, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.