Москвичей начали уведомлять по SMS о голосовании по сносу хрущевок

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Москва, 3 мая. Власти российской столицы начали рассылать жителям пятиэтажек SMS-уведомления о том, что их дома были включены в список для голосования о сносе. Об этом журналистам рассказали официальные представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Как указано в тексте сообщения, голосование начнется 15 мая 2017 года в системе «Активный гражданин» и центрах «Мои документы». Решение по данному вопросу можно принять и на общем собрании собственников.

Ранее стало известно о том, что председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил отложить рассмотрение законопроекта о сносе пятиэтажных домов в Москве.