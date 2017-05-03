ДНР: действия ВСУ в Донбассе могут привести к техногенной катастрофе

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Донецк, 3 мая. В результате артиллерийских ударов ВСУ по территории Донецкой народной республики было нарушено электроснабжение семи угольных шахт, в результате чего в Донбассе может произойти масштабная техногенная катастрофа. Об этом заявил представитель Генеральной прокуратуры ДНР Гари Токарев.

«Из-за обстрелов ВСУ обесточены и в последующем затоплены отдельные выработки семи угольных шахт, на территории ДНР, что создало критическую ситуацию как для остальных шахт, связанных единой системой гидрологической связи, так и для окружающей среды», — пояснил он.

Токарев также добавил, что полное затопление единой гидросистемы в горных выработках может привести к выходу подземных вод на поверхность, в результате чего будут затоплены города и поселки Донецкой народной республики.