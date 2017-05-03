Пережившая изнасилование и психбольницу Шурыгина столкнулась с новой бедой

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Ульяновск, 3 мая. Скандально известная девушка Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну, рассказав в передаче «Пусть говорят» о том, как ее изнасиловали на вечеринке, может остаться на второй год в своем профессионально-педагогическом колледже.

По словам руководства учебного заведения, из-за съемок в телепрограмме и лечении в психиатрической больнице Шурыгина, которая учится на контролера станочных работ, пропустила слишком много занятий.

«Диана отсутствовала почти весь семестр, не знаю уж — по уважительной причине или как. Она не была на занятиях с февраля. Слышал, что уехала в Москву, чем-то там занималась», — отметил директор колледжа Асхат Рахимов.

Он добавил, что догнать своих однокурсников девушке будет сложно, однако лично он не имеет ничего против ее дальнейшего обучения в колледже, пишут Дни.ру.