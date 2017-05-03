Медведев назвал поисковое движение важнейшим государственным делом

В закладки

Скопировать





Смоленск, 3 мая. Государство должно поддерживать поисковые движения, оказывать им максимальное содействие, уверен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом глава правительства заявил на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Смоленске.



На встрече с Медведевым председатель общественной организации «Поисковое движение «Долг», разыскивающей останки участников войны, Нина Куликовских рассказала, что в Смоленской области ее организации помогают как администрация региона, так и правоохранители, медицинские организации. Куликовских заметила, что было бы здорово опыт такого активного сотрудничества общественных организаций и правоохранительных органов в других регионах. Медведев согласился с тем, что такое взаимодействие необходимо.

Глава кабмина РФ подчеркнул, что «война была страшная, погибло огромное число людей, и несмотря на то, что прошло уже более 70 лет, еще многое нужно сделать, чтобы увековечить память большого количества людей, да и просто отдать долг тем, кто до сих пор не опознан».

«Это важнейшее государственное дело», — заявил Дмитрий Медведев. Он назвал работу организации в смоленской области хорошим примером.