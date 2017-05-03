Пассажиры рейса Ираклион — Петербург рассказали, как чуть не разбились при взлете

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Санкт-Петербург, 3 мая. Авиалайнер, направлявшийся в Петербург из Ираклиона, чуть не рухнул сразу после взлета, по словам пассажиров, панику на борту вызвала резкая потеря высоты.

Летевший в Петербург из Греции самолет едва не рухнул сразу после взлета. По предварительной информации, из-за технического сбоя пилот принял решение вернуться в аэропорт Ираклиона. По словам пассажиров, после взлета самолет начал резко терять высоту, но командиру удалось удержать воздушное судно от падения.

Один из пассажиров — профессор СПбГУ Дмитрий Гавра написал в соцсетях об инциденте: «Друзья мои, мы чуть не упали. Точнее, мы падали километра три. Но обошлось. Не похоже на турбулентность. Неприятные минуты», — его комментарий приводит «Комсомольская правда — в Петербурге».