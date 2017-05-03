Украинские хулиганы начали растаскивать «Евровидение» по кусочкам

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Киев, 3 мая. Неизвестные хулиганы испортили надпись «Eurovision», которая установлена на Броварском проспекте возле Международного выставочного центра в украинской столице.

В социальных сетях появились снимки с изуродованной надписью «Eurovision», в которой теперь не хватает буквы «n». Автор снимка интересуется, сколько же букв останется до старта песенного конкурса, ведь надпись установили всего семь дней назад.

Напомним, торжественное открытие международного конкурса «Евровидение» состоится в грядущее воскресенье в Киеве, финальная часть пройдет 13 мая.

Всего же в конкурсе будут участвовать 42 страны.

От России на конкурс должна была поехать Юлия Самойлова, однако СБУ запретила российской певице въезжать в страну из-за ее концерта в Крыму в 2015 году.