Мы крепкие, мы не боимся: Медведев ответил ветерану, которого расстраивают претензии к России

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Смоленск, 3 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится обвинений на международной арене.

Сегодня председатель правительства встретился с участниками Великой Отечественной войны в рамках рабочей поездки в Смоленск. Так, ветеран войны Владимир Савельев акцентировал внимание на важности воспитания российской молодежи. Он также затронул тему обвинения президента России и правительства страны на международной арене.

«Государства по-всякому обзывают, нас в том числе, наше правительство и президента, это вообще, понимаете… я не могу, честно говорю, смотреть…», — отметил Ветеран.

«Мы крепкие, мы не боимся», — отреагировал Медведев.

В свою очередь, премьер поблагодарил ветеранов за лепту, которую каждый из них вносит в воспитание молодежи. По словам Медведева, только ветераны могут дать правильную истинную информацию о событиях Великой Отечественной войны.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал окружить постоянной заботой каждого ветерана в нашей стране.