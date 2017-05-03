«Хезболла» выбила ИГИЛ с ключевой высоты в северной Пальмире

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Пальмира, 3 мая. В Сети опубликовано видео штурма отрядами «Хезболлы» и САА высоты Шумрия к востоку от Хомса.

Во время атаки использовалось крупнокалиберное стрелковое вооружение и танки. Военные источники сообщают, что при столкновении было ликвидировано несколько боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России).

Отмечается, что Сирийская арабская армия намерена сконцентрировать наступление на район Саламии для того, чтобы прервать пути сообщений игиловцев между провинциями Хомс и Ракка.

Ранее агентство Утро.ру написало, что боевики ИГИЛ* разрабатывают собственное оружие.

* Организация запрещена на территории РФ.