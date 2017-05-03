У скандала с прикуриванием от свечи в храме могут быть украинские корни

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Кемерово, 3 мая. В Кемерове разыскивают девушку, которая прикурила от свечей в храме и похвасталась этим в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Следователей заинтересовала фотография, на которой девушка прикуривает от свечей в одном из храмов. Снимок был размещен на странице женщины, называвшей себя жительницей Кемерова. Следствию предстоит установить, действительно ли она проживает в Кузбассе, а также принадлежит ли ей фотография.

Добавим, что скандальная фотография была опубликована на странице одного из украинских пабликов еще 16 апреля. В подписи к снимку утверждалось, что девушку заставили пойти в церковь родители, а она там «не растерялась и повеселилась».

В общении с журналистами девушка, на странице которой следователи заметили этот снимок, заверила, что позаимствовала фотографию у другого интернет-пользователя. Хотя первоначально она не отрицала, что запечатлена в церкви.