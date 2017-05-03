ДНР: Киев планирует прекратить подачу электроэнергии в Горловку

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Донецк, 3 мая. Власти Украины планируют прекратить подачу электроэнергии в Горловку. Об этом заявил заместитель министра угля и энергетики ДНР Александр Федоров.

По его словам в настоящее время Горловка получает электроэнергию с территории Украины, при этом ДНР подает электроэнергию в подконтрольную украинским силовикам Авдеевку.

«Насколько мы знаем, выполняется строительство отдельной линии на Авдеевку. То есть мы предполагаем, что после окончания этого строительства они полностью отключат Горловку. Естественно, мы в течение максимум часа запитаем Горловку от Донецка и тем самым электроснабжение не прекратится», — пояснил Федеров в комментарии «Накануне.RU».

Он также напомнил, что на территории Донецкой народной республики работают две электростанции, которые полностью обеспечивают республику электроэнергией.