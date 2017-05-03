Осколок империи: как Brexit развяжет войну за Гибралтар между Великобританией и Испанией

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Brexit порождает новые проблемы для Соединенного Королевства, одной из которых стал маленький, но гордый Гибралтар. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о трехсотлетнем конфликте Лондона и Мадрида.

Представители британского истеблишмента внезапно начали проявлять агрессивную риторику в отношении Испании из-за Гибралтара, который является заморской территорией Великобритании с населением не более 30 тысяч человек. В черновом варианте основных принципов Европейского Союза на переговорах по Brexit, которую 31 марта обнародовал председатель ЕС Дональд Туск, было указано, что после выхода Великобритании из Евросоюза никакие соглашения между Соединенным Королевством и ЕС не могу применятся на территории Гибралтара без отдельных договоренностей между Лондоном и Мадридом.

Более того, Туск предложил предоставить Испании право вето по вопросам торговых отношений между Гибралтаром и ЕС. Таким образом, дипломатические позиции Мадрида в этом вопросе стали, очевидно, сильнее.

Ответ Великобритании со стороны официальных лиц удивил европейских политиков и дипломатов. Так, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон начал откровенно угрожать, заявив, что «мы пойдем на все, чтобы защитить Гибралтар». Кроме того, стоит напомнить, что авторитетный британский политик Майкл Говард заметил, что Лондон готов развязать войну ради Гибралтара, также как ради контроля над Фолклендскими островами.

«35 лет назад Маргарет Тэтчер отправила войска на защиту британских подданных от другой испаноязычной страны. Я абсолютно уверен, что Тереза Мэй сделает то же самое для Гибралтара», — с таким заявлением выступил Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании.

Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев в комментарии ФАН заметил, в ближайшее время ЕС может столкнуться с еще одним прецедентом перехода территории из одной государственной юрисдикции в другую. Конечно, таких прецедентов было уже немало: распад Югославии, Чехословакии, непризнанный выход Косово из состава Сербии, а также целая серия «расставаний и разменов» на территории бывшего СССР, в том числе возвращение Крыма в состав РФ. Теперь очередь дошла до другого осколка истории — Гибралтара, Северной Ирландии и Шотландии.

«Если референдум о независимости Шотландии подтвердил с натяжкой желание жителей последней остаться в составе Великобритании, то настроения там после Brexit существенно поменялись, так как шотландцы, судя по всем опросам, в массе своей расставаться с ЕС не готовы. То же самое можно сказать о Северной Ирландии. Несколько другая ситуация наблюдается в Гибралтаре. Крошечная колония на южной оконечности Пиренейского полуострова, осколок Британской империи, важный пункт военно-транспортной инфраструктуры в стратегической точке мира в лице своих жителей расставаться с британским гражданством, которым гордится, не желает. Но так же сильно его жители не желают выходить из состава ЕС, в отличие от других граждан островной Великобритании», — пояснил Владимир Киреев.

По словам эксперта, для испанцев факт утраты части своей территории в 1704 году является болезненным эпизодом национальной истории, к которому они поколение за поколением возвращаются снова и снова. Желание вернуть Гибралтар в состав Испании подтверждаются значимостью крохотного участка территории (6,8 кв. км) с военной точки зрения. Общеизвестно, этот участок позволяет контролировать транспортные потоки в проливе между Средиземным морем и Атлантическим океаном и транспортный поток в Марокко, а, следовательно, в Африку. При этом данный факт гораздо более значим для Лондона, чем для Мадрида. И это является также значимым моментом уже для Брюсселя. Если еще несколько лет назад европейские лидеры склонны были вставать в данном конфликте на сторону Великобритании как более значимого игрока ЕС, то теперь Гибралтар превратился в способ одернуть зарвавшийся Лондон и дать ему «пощечину» за Brexit.

«Каковы интересы России в данном случае? В краткосрочной перспективе это, безусловно, является выгодным для нас аргументом. ЕС и Великобритания, испытывающие собственные внутренние проблемы, меньше будут заниматься созданием неприятностей для нашей страны. Логика геополитического противостояния на время заменится решением внутренних проблем. В долгосрочной перспективе России выгодна стабильная и процветающая Европа, которая если не справится со своими внутренними проблемами, то станет еще одной проблемой для нас. На данный момент угрозы объявления войны или гражданских конфликтов выглядят не самой очевидной перспективой. Однако мы видим кризис не просто в ряде существующих территориальных или экономических конфликтов, а перед нами снижение общего навыка к анализу и способности к решению сложных управленческих задач у современных западных элит», — резюмировал Владимир Киреев.