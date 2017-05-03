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Политика
Ассанж назвал Клинтон «ливийским мясником» и обвинил ее во лжи

Ассанж назвал Клинтон «ливийским мясником» и обвинил ее во лжи

15:56  3 Мая 2017  /обновлено: 17:01  03 Мая 2017
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Ассанж назвал Клинтон «ливийским мясником» и обвинил ее во лжи

Москва, 3 мая. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на своей странице в Twitter опубликовал сообщение, в котором весьма нелестно отозвался о бывшем кандидате на пост американского президента Хиллари Клинтон, и проиллюстрировал его фотографией, сделанной во время интервью каналу CNN.  

«Две лжи на одном снимке: ливийский мясник – Хилари Клинтон обвиняет «российский Wikileaks», сидя рядом с надписью «она несет мир», — написал Ассанж.

Этот пост стал ответной реакцией на слова Клинтон о том, что в ее проигрыше на выборах якобы виноват «российский WikiLeaks». Кроме того, в этот список она записала и главу ФБР Джеймса Коми.

#клинтон #ассанж #коми
Алексей Громов
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