Ассанж назвал Клинтон «ливийским мясником» и обвинил ее во лжи

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Москва, 3 мая. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на своей странице в Twitter опубликовал сообщение, в котором весьма нелестно отозвался о бывшем кандидате на пост американского президента Хиллари Клинтон, и проиллюстрировал его фотографией, сделанной во время интервью каналу CNN.

«Две лжи на одном снимке: ливийский мясник – Хилари Клинтон обвиняет «российский Wikileaks», сидя рядом с надписью «она несет мир», — написал Ассанж.

Этот пост стал ответной реакцией на слова Клинтон о том, что в ее проигрыше на выборах якобы виноват «российский WikiLeaks». Кроме того, в этот список она записала и главу ФБР Джеймса Коми.