Драка со старшеклассником закончилась гибелью 12-летнего школьника в Башкирии

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Салават (Башкирия), 3 мая. В городе Салавате расследуется гибель 12-летнего мальчика. Как сообщают местные СМИ, ребенок получил смертельную травму во время драки со старшеклассником.

По данным регионального СУ СК РФ, днем 30 апреля в детскую больницу доставили из парка на бульваре Космонавтов ребенка без признаков жизни. По данному факту проходит доследственная проверка.

Как передает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной трагедии стал конфликт между семиклассником и пятиклассником. Юноша якобы ударил мальчика в грудь, после чего тот упал и умер спустя несколько минут. Также известно, что у погибшего были проблемы в сердцем. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.