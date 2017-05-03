Власти Ирака: На восстановление Мосула после ИГ потребуются миллиарды долларов

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Мосул, 3 мая. Восстановление иракского города Мосул после изгнания оттуда боевиков «Исламского государства»* займет не менее пяти лет и потребует миллиардов долларов, заявляют официальные лица в Ираке.

Речь идет в первую очередь о восстановлении разрушенных дорог, мостов, аэропорта, железнодорожного вокзала и университета. Иракские войска уже захватили восточную половину города, который с 2014 года удерживается террористами.

«После полного освобождения Мосула нам нужно разработать план по восстановлению тех вещей, которые были здесь, когда в город пришли боевики ИГ»*, — рассказал Reuters один из чиновников.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России. На данный момент она контролирует часть Сирии и Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.