«Смертный полк»: украинские националисты готовят в Киеве провокацию на 9 Мая

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Киев, 3 мая. Украинские националисты и радикалы намерены сорвать проведение общественной акции «Бессмертный полк» 9 мая в Киеве. По словам лидера Организации украинских националистов* Николая Коханивского, провокация будет носить название «Смертный полк».

Так, Кохановский призвал своих сподвижников и всех неравнодушных выйти на улицы города, чтобы «остановить негодяев», имея в виду участников акции «Бессмертный полк».

«Девятого мая в Киеве коммунисты и их сторонники в очередной раз выйдут на шествие, которое берет свои истоки в Москве и носит название «Бессмертый полк», — написал Коханивский на своей странице в Facebook. — Не дадим красной гидре просочиться в Киев!», передает сетевое издание «Дни.Ру».

Напомним, ранее советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк призвал отказаться от использования коммунистической символики, в том числе и георгиевских лент во время майских праздников.

Организация украинских националистов (ОУН) признана экстремистской в России, ее деятельность запрещена на территории страны.