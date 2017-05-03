Мэр Днепра грудью встал на защиту барельефа с полуобнаженной аллегорией революции

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Днепр (Украина), 3 мая. Мэр украинского Днепра Борис Филатов посоветовал придержать коней чересчур ярым сторонникам декоммунизации. Градоначальник заявил, что не даст разрушить барельеф с аллегорическим изображением революции в виде женщины с обнаженной грудью. Филатов обозначил в Facebook свою непримиримую позицию.

Филатов заметил, что не даст барельеф в обиду. «…я не дам убрать с Центрального моста барельеф «женские сиськи, разрывающие цепи мужского рабства», — подчеркнул глава Днепра. По его мнению, некоторые борцы за освобождение от коммунистического прошлого «додекоммунизировались уже до абсурда».

Филатов особо заметил, что дал команду подрядчику искать решение возникшей проблемы при реконструкции. Совсем недавно, месяц назад, в Днепре декоммунизировали два барельефа времен СССР, один из которых символизирует революцию, а на другом — надпись «Вся власть — Советам». Их хотят отправить в парк тоталитаризма, который откроют в 2018 году.