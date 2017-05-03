Ирак: гуманитарную ситуацию в Мосуле ООН считает катастрофической
В закладки
Нью-Йорк, 3 мая. Организацию Объединенных Наций (ООН) беспокоит гуманитарная ситуация в иракском Мосуле. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Ираке Сейф ат-Татуси.
По данным министра Ирака по делам беженцев Джасима Мухаммеда аль-Джафа, Мосул покинули 600 тысяч мирных жителей.
«Ситуация в Мосуле действительно катастрофичная. Заявленные министром цифры похожи на реальные», — цитирует слова Сейфа ат-Татуси РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно о том, что в Иракском Курдистане находятся 164 тысячи беженцев из Мосула.
Должна ли Россия помогать правительству Башара Асада?
ПроголосоватьВсе опросы
Комментарии