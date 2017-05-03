Алеппо: «Хезболла» и САА уничтожили 15 боевиков на юге провинции

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Алеппо, 3 мая. Правительственные войска и отряды ливанской «Хезболлы» проводят масштабную операцию против джихадистов на юге Алеппо.

Союзники, как сообщает военный источник, активно используют против боевиков тяжелую артиллерию и ракетные системы класса «земля-земля». Исламисты удерживают два населенных пункта на юге провинции, однако «Хезболла» и сирийские военные наносят им серьезный урон.

По некоторым данным во время одного из обстрелов уничтожено как минимум 15 джихадистов. Также проправительственные войска держат под контролем трассу Алеппо-Дамаск, чтобы предотвратить поставки боеприпасов и подкрепления из Идлиба.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что уже к лету в Алеппо откроют крупный туристический комплекс.