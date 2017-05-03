Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Киев сделает Джамалу миллионершей за разогрев «Евровидения»

Киев сделает Джамалу миллионершей за разогрев «Евровидения»

15:39  3 Мая 2017
811

Киев сделает Джамалу миллионершей за разогрев «Евровидения»

Киев, 3 мая. Украинская певица Джамала, чье выступление на «Евровидении» в прошлом году принесло победу Киеву, за исполнение своих песен на предстоящем конкурсе может получить астрономический гонорар. Организаторы пообещали ей выплатить около 1 млн гривен, если артистка споет в перерывах музыкального соревнования. В пересчете на доллары это составляет 37 тысяч.

Киев сделает Джамалу миллионершей за разогрев «Евровидения»

Информацию об этом опубликовал сайт публичных закупок Prozorrо. По его данным, Руслана за выход на сцену «Евровидения-2017» заработает в 2,5 раза меньше Джамалы — 15 тысяч долларов. Напомним, финал песенного конкурса состоится в Киеве 13 мая. Россия в этом году не принимает в нем участие.

#джамала #руслана
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров