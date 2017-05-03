Киев сделает Джамалу миллионершей за разогрев «Евровидения»

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Киев, 3 мая. Украинская певица Джамала, чье выступление на «Евровидении» в прошлом году принесло победу Киеву, за исполнение своих песен на предстоящем конкурсе может получить астрономический гонорар. Организаторы пообещали ей выплатить около 1 млн гривен, если артистка споет в перерывах музыкального соревнования. В пересчете на доллары это составляет 37 тысяч.

Информацию об этом опубликовал сайт публичных закупок Prozorrо. По его данным, Руслана за выход на сцену «Евровидения-2017» заработает в 2,5 раза меньше Джамалы — 15 тысяч долларов. Напомним, финал песенного конкурса состоится в Киеве 13 мая. Россия в этом году не принимает в нем участие.