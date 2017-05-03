Донбасс: ВСУ за сутки выпустили более 500 снарядов по территории ДНР

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Донецк, 3 мая. За минувшие сутки подразделения ВСУ выпустили по прифронтовым районам Донецкой народной республики почти 540 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

«Территорию республики обстреливали из артиллерии, танков, минометов, гранатометов, вооружения БМП, БТР и стрелкового оружия. В результате обстрелов в селе Минеральное повреждены три дома», — пояснил он.

Он также добавил, что под ударами ВСУ оказались окраины Донецка, Докучаевска и Ясиноватой, а также поселки Спартак, Яковлевка и Крутая Балка. Кроме того, украинские силовики устроили массированный обстрел поселка Зайцево на окраинах Горловки.