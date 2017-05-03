Совфед предлагает ставить студентов на воинский учет по месту проживания

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Москва, 3 мая. Госдума рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе», который предлагает ставить студентов на воинский учет по месту фактического проживания. Автором документа является группа сенаторов во главе с председателем комитета по безопасности Совета Федерации Витором Озеровым.

На данный момент граждане ставятся на воинский учет по месту регистрации. Однако такие студенты не призываются на службу в случае окончания или отчисления из вуза, отмечают авторы законопроекта. Поправки в закон обеспечат качество и достоверность воинского учета, пишет «Парламентская газета».

«Как показывает практика, значительное количество призывников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, не могут получить по различным причинам регистрацию», — цитирует пояснительную записку АиФ.