Восточная хитрость Эрдогана: с чем турецкий президент пожаловал в Сочи

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Встреча президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом прошла в президентской резиденции в Сочи в среду, 3 мая.

Политологи считают, что одной из причин, по которой Эрдоган решил лично встретиться с Путиным, было намерение турецкого лидера дать понять Вашингтону, что Турция не намерена полностью идти в фарватере американской политики.

Как сообщают информагентства, в начале встречи президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего турецкого коллегу за визит, отметив важность того, что у лидеров двух стран есть возможность встретиться в рабочем режиме, чтобы обсудить ключевые вопросы двустороннего взаимодействия.

В ответ Тайип Эрдоган отметил, что совместные шаги РФ и Турции могут кардинально улучшить ситуацию на Ближнем Востоке. «На наших плечах лежит огромная ответственность. Уверен, что шаги, которые мы делаем вместе, изменят судьбу всего региона», — отметил Эрдоган.

Президент Турции также выразил надежду, что отношения России и Турции приобретут особый статус и восстановятся в полном объеме. Ранее появилась информация, что Эрдоган намеревался центральной темой своих переговоров с Путиным сделать проблему сирийского урегулирования, а также уделить внимание теме снятия торговых ограничений между двумя странами.

Выступая перед журналистами перед отлетом в Сочи, Эрдоган отметил, что настала пора избавиться от взаимных торговых ограничений. Анкара и Москва не могут позволить себе потерять даже секунду времени из-за бюрократических проволочек, подчеркнул турецкий лидер.

«Если Турция и Россия хотят достигнуть товарооборота в 100 миллиардов долларов, мы обязаны предпринимать для этого конструктивные шаги», — подчеркнул он.

О том, чем важен этот визит и почему Путин и Эрдоган не стали решать возникшие вопросы по телефону, как это было, например, ранее с президентом США Дональдом Трампом, Федеральному агентству новостей рассказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) Дмитрий Егорченков.

«Визит Эрдогана был запланирован заранее, он не является неожиданным, — отметил Дмитрий Егорченков. — Эрдоган приехал в Сочи, заручившись результатами собственного референдума, так что он в некоторой степени упрочил свои позиции. И он приехал разговаривать не только о Сирии, но прежде всего, о двусторонних экономических связях. Судя по первым комментариям, речь идет об отмене взаимных ограничений в торговле, например, зерном и овощами. Мы понимаем, что сейчас наступил самый сезон для овощей, также наступает туристический сезон — все это очень серьезные статьи дохода для турецкой экономики, которая, кто бы что ни говорил, находится сейчас не в самом простом положении. Давление на турецкую экономику осуществляется со всех сторон. Поэтому для Эрдогана все эти вопросы очень важны, и он, как человек восточный, предпочитает поговорить лицом к лицу, пообщаться в личном контакте. Тем более что контакт между главами обоих государств установился давно, и этот контакт достаточно открытый».

Однако не стоит думать, что Эрдоган приехал к Путину в качестве просителя — президент Турции достаточно хитрый и осмотрительный политик, который не скрывает своих амбиций как лидер страны, являющейся одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке, отметил политолог.

«Эрдоган, конечно, не приехал на поклон — об этом разговора нет. Эрдоган рассматривает себя как абсолютно равного партнера и союзника, и в каком-то смысле это действительно так. Эрдоган будет предлагать Москве самые разные варианты развития политических отношений между нашими странами. И экономические отношения будут обсуждаться. Также мы видим, что турецкая сторона активно проталкивает возможности сотрудничества с Россией в военно-технической сфере, в частности по вопросу поставок комплексов С-400. Мы видим, что Эрдоган пытается разыгрывать российскую карту в отношениях с Евросоюзом, а также с Соединенными Штатами. При этом не будем забывать, что отношения с Вашингтоном — это очень важная ветка отношений для Анкары. Но при этом турецкая сторона очень хорошо понимает, что полностью отдаваться в руки своему заокеанскому старшему партнеру по НАТО было бы, мягко скажем, очень неправильной позицией. Поэтому Эрдоган постарается разыграть все имеющиеся у него на столе карты», — отметил Дмитрий Егорченков.