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Новости Сирии
Сирия: боевики собирают силы в провинции Латакия

Сирия: боевики собирают силы в провинции Латакия

15:24  3 Мая 2017
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Сирия: боевики собирают силы в провинции Латакия

Латакия, 3 мая. Военная разведка правительственных войск сообщает, что вооруженные группировки готовят в провинции масштабное наступление.

По данным разведки исламистские группировки намерены осуществить ряд атак, направленные на населенные пункты, подконтрольные Сирийской арабской армии. Боевики скрытно оборудуют огневые позиции в непосредственной близости от поселений. Сирийская разведка старается этому помешать.

Сирия: боевики собирают силы в провинции Латакия

В населенном пункте Калаат Шаллафа отряд боевиков соорудил укрепленную точку и опорный пункт, которые своевременно выявило  разведподразделение. Укрепления были обстреляны из танков, ликвидировано несколько джихадистов.

Алексей Громов
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