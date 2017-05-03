Сирия: боевики собирают силы в провинции Латакия

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Латакия, 3 мая. Военная разведка правительственных войск сообщает, что вооруженные группировки готовят в провинции масштабное наступление.

По данным разведки исламистские группировки намерены осуществить ряд атак, направленные на населенные пункты, подконтрольные Сирийской арабской армии. Боевики скрытно оборудуют огневые позиции в непосредственной близости от поселений. Сирийская разведка старается этому помешать.

В населенном пункте Калаат Шаллафа отряд боевиков соорудил укрепленную точку и опорный пункт, которые своевременно выявило разведподразделение. Укрепления были обстреляны из танков, ликвидировано несколько джихадистов.