Грузинские пограничники развернули «Ночных волков» на границе

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Тбилиси, 3 мая. Российских байкеров из мотоклуба «Ночные волки» развернули на российско-грузинской больнице. Как рассказали в МВД Грузии, въехать на территорию страны через КПП Верхний Ларс собирались около 50 российских байкеров.

По словам заместителя главы ведомства Шалвы Хуцишвили, байкерам отказали во въезде на основании закона, регулирующего въезд, выезд и нахождение иностранных граждан в Грузии. Как отметил замглавы МВД, грузинский пограничник наделен правом уточнить личность въезжающего, цель визита и другую информацию, передает издание «Свободная пресса».

Ранее RT сообщало, что российских участников мотопробега Москва — Берлин, организованного клубом «Ночные волки» и посвящённого 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, не пропустили в Польшу. Несмотря на это, российские байкеры уверены, что найдут способ попасть в Европу и успеют добраться до Берлина к 9 мая. По словам координатора пробега Евгения Строгова, невзирая на проблемы с польскими пограничниками, у «Ночных волков» есть план, как попасть в Европу.

Напомним, ранее стало известно, что россиянин Николай Логинов, байкер из клуба «Ночные волки», постоянный участник ежегодного мотомарша «Дороги Победы», задержан в Польше.