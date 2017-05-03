Медведев почтил память советских воинов в Смоленске

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Москва, 3 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе своего визита в Смоленск посетил сквер Памяти Героев, где возложил цветы у Вечного огня. Также глава правительства почтил память героя Советского Союза Михаила Егорова, который водрузил Знамя Победы на крыше немецкого Рейхстага.

Председатель кабмина успел пообщаться со смоленскими ветеранами, поздравив их с наступающим праздником Победы.

Отметим, что Медведев прибыл в Смоленск на поезде. Это не первый раз, когда глава российского правительства пользуется железнодорожным транспортом в своих рабочих поездках. В 2012 году он проехал на поезде по маршруту Томск — Ленинск-Кузнецкий — Новосибирск.