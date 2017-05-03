США провели второй за неделю запуск баллистической ракеты Minuteman III

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Вашингтон, 3 мая. Соединенные Штаты Америки вновь провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом в среду рассказали американские СМИ.

Запуск был произведен в 13:00 по московскому времени с военно-воздушной базы Ванденберг (штат Калифорния). Согласно предварительным данным, ракета пролетела более 6400 километров и упала в районе Маршалловых Островов. При этом США уже проводили испытания Minuteman III 26 апреля.

Напомним, ранее стало известно том, что основной целью баллистических ракет Северной Кореи является материковая часть США.