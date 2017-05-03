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США провели второй за неделю запуск баллистической ракеты Minuteman III

США провели второй за неделю запуск баллистической ракеты Minuteman III

15:55  3 Мая 2017
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США провели второй за неделю запуск баллистической ракеты Minuteman III

Вашингтон, 3 мая. Соединенные Штаты Америки вновь провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом в среду рассказали американские СМИ.

Запуск был произведен в 13:00 по московскому времени с военно-воздушной базы Ванденберг (штат Калифорния). Согласно предварительным данным, ракета пролетела более 6400 километров и упала в районе Маршалловых Островов. При этом США уже проводили испытания Minuteman III 26 апреля.

Напомним, ранее стало известно том, что основной целью баллистических ракет Северной Кореи является материковая часть США.

Алексей Громов
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